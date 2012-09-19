Французский еженедельник публикует карикатуры на пророка Мухаммеда

На обложке газеты изображен мусульманин в инвалидном кресле, которое везет иудей. Инвалид произносит фразу "Ничего смешного". Иллюстрация озаглавлена "Неприкасаемые 2" и является пародией на популярный во Франции фильм "Неприкасаемые".

Изображения внутри газеты более вызывающие. По данным СМИ, на некоторых из них пророк Мухаммед изображен обнаженным.

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Главный редактор издания Стефан Шарбонье (псевдоним Шарб) заявил в эфире телеканал iTele, что карикатуры "шокируют тех, кто захочет быть шокирован, читая газету, которую они никогда не читают".

"Наши читатели могли увидеть Мухаммеда в кресле-каталке уже 20 лет назад, еще задолго до знаменитых карикатур. Потом эти рисунки используют экстремисты, потому что им нужно что-то использовать. Если убрать изображения Магомета, потому что это кого-то шокирует, потом запретят изображать людей, животных, нам нечего будет изображать, мы будем выпускать газету из 16 пустых страниц", - цитирует главного редактора РИА "Новости".