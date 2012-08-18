Суд в Германии разрешил карикатуры на пророка Мухаммеда

Как сообщает РИА Новости, они намерены использовать карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда во время демонстрации в эти выходные.

По мнению судей, демонстрация плакатов с карикатурами на пророка не является действием, которое может привести к разжиганию ненависти и насилия между представителями различных конфессий.

Представители трех мечетей подали жалобу в суд после того, как активисты движения "За Германию" заявили о намерении использовать карикатуры в ходе демонстрации, которая пройдет в германской столице 18 августа под лозунгом "Ислам не характерен для Германии - остановим исламизацию".

Показ карикатур состоится в рамках акции у стен берлинских мечетей. Устроители объявили ее ответом на бесплатную раздачу Корана на немецком языке.