Госдеп США призывает сотрудников посольств в Тунисе и Судане вернуться домой

Об этом со ссылкой на Рейтер сообщает РИА Новости.

"Что касается безопасности в Тунисе и Хартуме, госдепартамент приказал членам семей и второстепенному персоналу покинуть посольства, а также предостерег граждан США от поездок (в эти страны)", - заявила официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.

В заявлении госдепа также содержится рекомендация сотрудникам дипмиссий покинуть эти африканские страны коммерческими рейсами.

На этой неделе в нескольких странах проходят массовые акции против появления в интернете любительского фильма-пародии на пророка Мухаммеда. Наибольшего накала протесты достигли в Египте и Йемене, выступления отмечены также в Афганистане, Тунисе, Пакистане и Бангладеш, а также во Франции и в Австралии. В городе Бенгази на востоке Ливии радикалы штурмовали посольство США, убив при этом четырех человек, в том числе американского посла.

В Тунисе в ходе манифестаций погибли четыре человека, около 50 получили ранения.

Попытки демонстрантов прорваться к зданию посольства США в южном пригороде Хартума - Соба привели к гибели двух человек. Кроме того, в ходе столкновений около американской дипмиссии пострадали 50 стражей порядка, была сожжена полицейская машина.