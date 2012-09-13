Биг-Бен официально переименовали

Одну из самых известных достопримечательностей Лондона башню Биг-Бен переименовали в Башню Елизаветы в честь недавно отмечавшегося 60-летнего юбилея правления королевы Великобритании, сообщает Коммерсант со ссылкой на агентство The Press Association.

Инициатором переименования башни стал консерватор Тобайас Элвуд. Во время официальной церемонии он заметил, что со времен Вильгельма Завоевателя только два члена королевской семьи правили страной 60 лет — королевы Виктория и Елизавета II.

Спикер Палаты общин Джон Беркау, выступая на официальной церемонии, сказал: «Все присутствующие здесь (у башни) легко вспомнят, что Ее Величество бывала в здании Парламента в этот особенный год как минимум три раза, и это говорит о том, с какими невероятными любовью и почтением относятся к Ее Величеству представители всех политических направлений».