Внешнюю разведку России возглавил Фрадков

Бывший премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ назначен директором Службы внешней разведки (СВР) России вместо Сергея ЛЕБЕДЕВА.

Об этом сегодня сообщил Президент РФ Владимир ПУТИН, передает РИА «Новости».

"Что касается того человека, который займет место директора внешней разведки России, он всем хорошо известен - это ФРАДКОВ Михаил Ефимович", - сказал Президент РФ.

Как сообщалось, В.ПУТИН 12 сентября принял отставку правительства М.ФРАДКОВА и предложил на пост премьера кандидатуру Виктора ЗУБКОВА, которого Госдума утвердила на этом посту 14 сентября. Президент РФ, говоря о причинах отставки правительства М.ФРАДКОВА, сказал, что кабинет сбавил обороты в работе, а министры начали подумывать о том, как будет складываться их личная судьба после выборов.

В России в декабре этого года предстоят парламентские выборы, а в марте 2008 года - президентские.

Накануне С.ЛЕБЕДЕВ, возглавлявший СВР с 2000 года, был утвержден председателем исполкома СНГ.