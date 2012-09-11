Китай вывел флот к островам, которые не может поделить с Японией

09:52, 11 сентября 2012
Мир
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Китай направил два корабля для патрулирования акватории островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые во вторник национализировало японское правительство.

Китай вывел корабли, для патрулирования вод возле островов

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Японское правительство 10 сентября приняло официальное решение о приобретении трех из пяти спорных с Китаем островов Сенкаку у частных владельцев. По информации японских СМИ, сделка о приобретении трех островов архипелага - Уоцуридзима, Китакодзима и Минамикодзима - была заключена утром во вторник.

Пекин ранее объявил эту сделку незаконной и недействительной и предупредил о возможных  "серьезных последствиях".

По информации агентства Синьхуа, утром во вторник два китайских патрульных корабля вошли в воды Сенкаку для контроля над ситуацией в регионе и защиты суверенитета Китая над данной территорией, пишет РИА "Новости".

Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года. В Пекине, в свою очередь, напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что этот район богат полезными ископаемыми.

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