Китай вывел флот к островам, которые не может поделить с Японией

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Японское правительство 10 сентября приняло официальное решение о приобретении трех из пяти спорных с Китаем островов Сенкаку у частных владельцев. По информации японских СМИ, сделка о приобретении трех островов архипелага - Уоцуридзима, Китакодзима и Минамикодзима - была заключена утром во вторник.

Пекин ранее объявил эту сделку незаконной и недействительной и предупредил о возможных "серьезных последствиях".

По информации агентства Синьхуа, утром во вторник два китайских патрульных корабля вошли в воды Сенкаку для контроля над ситуацией в регионе и защиты суверенитета Китая над данной территорией, пишет РИА "Новости".

Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года. В Пекине, в свою очередь, напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что этот район богат полезными ископаемыми.