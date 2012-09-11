Китай не признал покупку Японией спорных островов

Об этом говорится в опубликованном в ночь на вторник заявлении МИД КНР.

10 сентября японское правительство приняло официальное решение о приобретении трех из пяти спорных с Китаем островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку) у частных владельцев. По информации японских СМИ, сделка о приобретении трех островов архипелага - Уоцуридзима, Китакодзима и Минамикодзима - будет заключена во вторник, ее сумма составит 2,05 миллиарда иен (26,28 миллиона долларов).

"Китайское правительство неизменно считает, что так называемое "приобретение"японским правительством островов Дяоюйдао полностью незаконно и недействительно. Это ни в коей мере не меняет исторического факта оккупации Японией китайской территории и не подрывает суверенитет Китая над островами Дяоюйдао", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Пекине отмечают, что власти Китая не станут "спокойно наблюдать за тем, как нарушается суверенитет страны". "Китайская сторона настоятельно призывает Японию немедленно прекратить любые действия, угрожающие суверенитету КНР", - цитирует РИА "Новости", в ином случае, отмечают его авторы, Японии "придется иметь дело с вытекающими (из ее действий) серьезными последствиями".

По оценке китайской стороны, действия Японии по национализации Дяоюйдао серьезно попирают исторические факты и нормы международного права.

Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года. В Пекине, в свою очередь, напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. В Китае считают, что Япония удерживает острова, впервые открытые китайцами и изначально получившие китайские названия, незаконно. Япония же считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что этот район богат полезными ископаемыми.