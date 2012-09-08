Lufthansa пошла на уступки бастующим

По сообщению руководства профсоюза Ufo, авиакомпания согласилась заключить постоянные трудовые договоры с теми бортпроводниками, которые до сих пор нанимались по временным соглашениям – за более низкую плату. Это было одним из требований бастующих.

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Решено также привлечь к дальнейшим переговорам согласованного обеими сторонами посредника. В этом случае забастовка, согласно трудовому законодательству ФРГ, не может быть продолжена, замечает Радио Свобода.

Нынешняя забастовка – крупнейшая по масштабам в истории компании Lufthansa.