Газпром включил оценку сланцевого газа в отчет

Об этом говорится в ежеквартальном отчете «Газпрома» за 1 квартал 2012 г, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Увеличение добычи сланцевого газа привело к снижению импорта СПГ в США и перенаправлению некоторых объемов СПГ на рынки Европы и, как следствие, к усилению конкуренции на газовых рынках и снижению цен на газ», - говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время при текущих ценах на газ в США стоимость добычи нетрадиционных ресурсов Северной Америки для некоторых компаний оказывается выше цены его реализации.

В «Газпроме» считают, что развитие нетрадиционных ресурсов газа в Северной Америке может оказать определенное влияние на перспективы развития газовой отрасли в других регионах. В настоящее время работа по оценке потенциала и возможностей добычи сланцевого газа ведется в Европе (Швеция, Германия, Польша, Румыния, Украина), в Китае и Австралии. Однако для развития европейской добычи сланцевого газа существуют определенные препятствия, такие как необходимость бурения большого числа скважин и использование химикатов в процессе гидроразрыва пласта, что может быть затруднительно в густонаселенной Европе, которая уделяет особое внимание вопросам экологии и качества питьевого водоснабжения, отмечают в компании.

Примером может быть Франция, где объявлен мораторий на проведение гидроразрыва пласта.

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Таким образом, в среднесрочной перспективе поставки российского природного газа на традиционные рынки «Газпромом» останутся конкурентоспособными.

В целях сохранения конкурентоспособности производства и поставок природного газа, добытого традиционными методами, ОАО «Газпром» контролирует инвестиционные и эксплуатационные затраты на производство, а также совершенствует и внедряет новые технологии, повышающие эффективность добычи традиционного газа.

С другой стороны, Россия также имеет крупные ресурсы нетрадиционного газа, а «Газпром» развивает технологии для их разработки.