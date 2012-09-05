После сильного землетрясения Коста-Рику может накрыть цунами

19:41, 05 сентября 2012
Мир
1555

У берегов Коста-Рики произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами.

Коста-Рика, Панама и Никарагуа готовятся к цунами

У северо-западного побережья Коста-Рики произошло землетрясение силой 7,6 баллов, для прибрежных зон ряда стран Центральной и Южной Америки объявлена угроза цунами, передает Русская служба Би-Би-Си.

В настоящий момент предупреждение действует для тихоокеанского побережья стран Коста-Рики, Панамы и Никарагуа.

Ранее угроза распространялась на Гондурас, Мексику, Колумбию, Эквадор, Гватемалу и Перу, но была отменена для этих стран.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter