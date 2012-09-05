ЕС заявляет, что Азербайджан нарушил свои обязательства перед Венгрией

Об этом заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон Майя Коцьянчич.

По словам Коцьянчич, действия Баку угрожают хрупкой стабильности в регионе. Она сообщила, что Евросоюз требует от азербайджанских властей объяснений в связи с освобождением Сафарова, который в 2004 году убил армянского офицера Гургена Маркаряна. Сафаров сразу после возвращения на родину был помилован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и повышен в воинском звании.

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Оба они были участниками организованных в Венгрии курсов НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», замечает Радио Свобода.