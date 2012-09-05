ЕС заявляет, что Азербайджан нарушил свои обязательства перед Венгрией
05:12, 05 сентября 2012Мир
2169
Азербайджан отказался от обязательств, взятых перед Венгрией в связи с экстрадицией Рамиля Сафарова.
Об этом заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон Майя Коцьянчич.
По словам Коцьянчич, действия Баку угрожают хрупкой стабильности в регионе. Она сообщила, что Евросоюз требует от азербайджанских властей объяснений в связи с освобождением Сафарова, который в 2004 году убил армянского офицера Гургена Маркаряна. Сафаров сразу после возвращения на родину был помилован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и повышен в воинском звании.
По теме: Россия стала на сторону Армении в разгорающемся дипскандале
Оба они были участниками организованных в Венгрии курсов НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», замечает Радио Свобода.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter