Россия стала на сторону Армении в разгорающемся дипскандале

Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

Скандал с участием Венгрии, Армении и Азербайджана разгорелся 31 августа, после того как Будапешт выдал Азербайджану лейтенанта азербайджанской армии Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за зверское убийство в 2004 году в Будапеште армянского офицера Гургена Маргаряна, пишут РИА "Новости". В венгерской столице военнослужащие проходили обучение в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира". Сафаров зарубил Маргаряна топором, пока тот спал.

За это преступление Сафаров был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет. Однако по возвращении в Азербайджан он был помилован президентом Ильхамом Алиевым. Более того, Сафарову было присвоено звание майора. Эти шаги вызвали резкую реакцию в Ереване. Президент Армении Серж Саргсян заявил на встрече с руководителями аккредитованных в стране диппредставительств о приостановлении дипломатических отношений и всех официальных связей с Венгрией.

"Считаем, что эти действия азербайджанских, равно как и венгерских властей идут вразрез с усилиями, согласованными на международном уровне, в первую очередь по линии Минской группы ОБСЕ, и направленными на снижение напряженности в регионе. Ожидаем также, что соответствующая оценка сложившейся ситуации будет в самое ближайшее время дана сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Лукашевич.