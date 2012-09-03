За месяц в России совершили 13 нападений на журналистов

Об этом УНИАН сообщили в службе мониторинга Фонда защиты гласности.

Также было зафиксировано одно нападение на редакцию (газета «Родная нива», Ивановская область).

По данным фонда, за прошедший месяц было выявлено пять попыток цензуры, шесть случаев уголовного преследования журналистов и СМИ, пятеро журналистов за месяц были задержаны полицией.

Кроме того, трое российских журналистов столкнулись с угрозами, одной газете («Взятка», Республика Чувашия) отказали в печати. У трех газет в прошлом месяце был изъят тираж, три СМИ прекратили работу. Кроме того, был зафиксирован выход издания - двойника газеты «Из рук в руки. Псков».

В 39 случаях журналистам было отказано в доступе к информации.