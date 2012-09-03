На Волге теплоход с 250 туристами столкнулся с буксиром

Никто не пострадал, сообщает РИА «Новости».

"Около часа ночи у острова Карагач столкнулись буксир и теплоход "Михаил Шолохов", который двигался из Петербурга в Москву", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту "Михаила Шолохова" находилось 264 туриста. Собеседник агентства не подтвердил информацию ряда региональных СМИ, что туристы являются гражданами Германии.

Теплоход получил небольшую вмятину на борту. Оба судна несколько часов стояли на якорях, а затем продолжили движение. По предварительным данным, авария произошла по вине капитана буксира.

Крупнейшая авария на речном транспорте произошла 10 июля прошлого года в Куйбышевском водохранилище в Татарстане. Тогда там в трех километрах от берега затонул двухпалубный дизель-электроход "Булгария", на борту которого на момент крушения находился 201 человек. Жертвами катастрофы стали 122 из них.