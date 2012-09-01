Глава правительства Киргизии подал в отставку

Как сообщает РИА «Новости», на прошлой неделе после развала правящего парламентского большинства коалиционное правительство О.Бабанова было распущено, однако все министры продолжили исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового состава кабмина.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПК) сформировать новую коалицию.

Киргизия является парламентской республикой, возглавляемой премьер-министром, которого назначает коалиционное парламентское большинство. Фракции, входящие в коалицию, формируют также коалиционное правительство.

По итогам выборов 2010 года в Жогорку Кенеше представлены пять политических партий: Социал-демократы, "Ата-Мекен", "Республика", "Ар-Намыс" и "Ата-Журт".