МВД Грузии показало уничтоженных боевиков

На кадрах также видно, как грузинские спецназовцы выносят погибших боевиков с места проведения спецоперации. Кроме того, на кадрах зафиксировано принадлежащее боевикам разнообразное вооружение, боеприпасы, документы.

По данным МВД Грузии, ликвидированы 11 членов вооруженной группы, перешедшей в страну с территории Дагестана, в том числе, глава группы. Как сообщает министерство, все они являются гражданами России, проживавшими на Северном Кавказе.

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Президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает РосБизнесКонсалтинг, подтвердил сегодня, что боевики будут похоронены в соответствии с их религиозными традициями. Место их погребения, сказал он, могут навестить родственники.

По данным грузинского МВД, основная фаза спецоперации по обезвреживанию боевиков практически завершена. Всего вооруженная группа состояла почти из 20 человек. Поиск остальных, вероятно, раненых, продолжается.