МИД Беларуси предупредил Киргизию из-за погрома своего посольства в Бишкеке

Как сообщил УНИАН начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных, в связи с инцидентом, произошедшим сегодня у Посольства Беларуси в Киргизии, в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Киргизии.

«Он категорически предупрежден о недопустимости провокационных действий, ставящих под угрозу деятельность дипломатического представительства и его сотрудников. Белорусская сторона потребовала обеспечить надежную охрану посольства», - сказал А.Савиных.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице Киргизии Бишкеке несколько десятков человек напали на посольство Беларуси, требуя немедленной выдачи бывшего президента Курманбека Бакиева и его брата Джаниша Бакиева.

Несколько десятков человек забросали здание посольства камнями, в диппредставительстве разбиты окна. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Участники акции требовали прекращения работы посольства и разрыва дипломатических отношений с властями Беларуси, которые "скрывают убийц".

24 августа Киргизия отозвала из Беларуси своего посла.

Поводом для дипломатического конфликта стали выложенные в Интернете фотографии разыскиваемого Интерполом брата экс-президента Ж.Бакиева. Он был запечатлен у входа в кафе «Грюнвальд» в центре Минска.

В апреле 2010 года в Киргизии произошел государственный переворот. Власть перешла в руки временного коалиционного правительства, состоящего из лидеров оппозиционных партий.

Погибли около 90 человек, около тысячи получили ранения.

Экс-президент К.Бакиев, его брат и сын, а также другие приближенные заочно были обвинены в массовом убийстве и объявлены в международный розыск.

К.Бакиев с неофициальной женой и двумя детьми прибыл в Беларусь 19 апреля 2010 года по личному приглашению Президента Александра Лукашенко.

Новые власти Киргизии неоднократно обращались к Беларуси с просьбой о выдаче К.Бакиева, но получали отказ. По мнению белоруской стороны, правовых оснований для удовлетворения этой просьбы нет.