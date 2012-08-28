В Киргизии напали на белорусское посольство

В посольство бросали камни, которыми разбили окна и повредили мебель.

По сообщениям Радио Свобода, среди протестующих были родственники погибших в ходе восстания против власти Курманбека Бакиева 2010 года.

На прошлой неделе Киргизия отозвала для консультаций своего посла из Беларуси из-за «отсутствия реакции белорусской стороны» на ноту с требованием немедленно арестовать и выдать Джаниша Бакиева.

Киргизия обратилась к Беларуси в деле Джаниша Бакиева после того, как на позапрошлой неделе в интернете появились его снимки, сделанные, как утверждают, в Минске.