В Киргизии напали на белорусское посольство
16:54, 28 августа 2012Мир
2579
Сегодня в столице Киргизии Бишкеке несколько десятков человек напали на посольство Беларуси, требуя немедленной выдачи бывшего президента Курманбека Бакиева и его брата Джаниша Бакиева.
Джаныш Бакиев нашелся в Беларуси, фото Gazeta.kz
В посольство бросали камни, которыми разбили окна и повредили мебель.
По сообщениям Радио Свобода, среди протестующих были родственники погибших в ходе восстания против власти Курманбека Бакиева 2010 года.
На прошлой неделе Киргизия отозвала для консультаций своего посла из Беларуси из-за «отсутствия реакции белорусской стороны» на ноту с требованием немедленно арестовать и выдать Джаниша Бакиева.
Киргизия обратилась к Беларуси в деле Джаниша Бакиева после того, как на позапрошлой неделе в интернете появились его снимки, сделанные, как утверждают, в Минске.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter