Две участницы Pussy Riot сбежали из России

Об этом сообщается в микроблоге Pussy Riot в Twitter.

"Наши две участницы в связи с розыском успешно покинули пределы страны! Набирают иностранных феминисток для подготовки новых акций!", - сказано в сообщении.

"Спешим разочаровать кремлевских гадов: две женщины покинули страну из-за опасностей, но в России остается еще минимум 12 участниц Pussy Riot!", - отметили в Twitter представители группы.

Как сообщалось, трех девушек из панк-группы Pussy Riot московский суд 17 августа приговорил к двум годам колонии общего режима за панк-молебен в храме Христа Спасителя в столице России.

Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.

Amnesty International признала участниц Pussy Riot узниками совести.

За освобождение Pussy Riot выступили многие деятели культуры как в России, так и за рубежом.