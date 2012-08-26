Две участницы Pussy Riot сбежали из России
Две участницы панк-группы Pussy Riot, которых разыскивают правоохранительные органы, покинули Россию.
Об этом сообщается в микроблоге Pussy Riot в Twitter.
"Наши две участницы в связи с розыском успешно покинули пределы страны! Набирают иностранных феминисток для подготовки новых акций!", - сказано в сообщении.
"Спешим разочаровать кремлевских гадов: две женщины покинули страну из-за опасностей, но в России остается еще минимум 12 участниц Pussy Riot!", - отметили в Twitter представители группы.
Как сообщалось, трех девушек из панк-группы Pussy Riot московский суд 17 августа приговорил к двум годам колонии общего режима за панк-молебен в храме Христа Спасителя в столице России.
Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.
Amnesty International признала участниц Pussy Riot узниками совести.
За освобождение Pussy Riot выступили многие деятели культуры как в России, так и за рубежом.