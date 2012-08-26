Две участницы Pussy Riot сбежали из России

13:55, 26 августа 2012
Мир
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Две участницы панк-группы Pussy Riot, которых разыскивают правоохранительные органы, покинули Россию.

Двум Pussy Riot удалось покинуть РФ, фото avtonom.org

Об этом сообщается в микроблоге Pussy Riot в Twitter.

"Наши две участницы в связи с розыском успешно покинули пределы страны! Набирают иностранных феминисток для подготовки новых акций!", - сказано в сообщении.

"Спешим разочаровать кремлевских гадов: две женщины покинули страну из-за опасностей, но в России остается еще минимум 12 участниц Pussy Riot!", - отметили в Twitter представители группы.

Как сообщалось, трех девушек из панк-группы Pussy Riot московский суд 17 августа приговорил к двум годам колонии общего режима за панк-молебен в храме Христа Спасителя в столице России.

Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.

Amnesty International признала участниц Pussy Riot узниками совести.

За освобождение Pussy Riot выступили многие деятели культуры как в России, так и за рубежом.

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