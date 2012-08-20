В Сомали пройдут президентские выборы

Как сообщает ИТАР ТАСС, В столице - Могадишо повышены меры безопасности, улицы города патрулируют усиленные наряды полиции и армейские подразделения.

Согласно подписанным ранее соглашениям, избирать Президента будут депутаты парламента. Этот законодательный орган в стране до сих пор окончательно не сформирован, хотя соглашение о создании правительства и других институтов власти было достигнуто участниками политического процесса еще в феврале.

В будущем парламент Сомали будет включать 275 депутатов, а пока специальная комиссия обнародовала список из 215 законодателей, которых хватает для кворума. Именно им и предстоит решить судьбу выборов главы государства, завершив таким образом длившийся восемь лет переходный период.

В окончательном списке кандидатов в президенты Сомали более 20 имен. Однако политические наблюдатели сходятся во мнении, что наиболее реальными претендентами на высокий пост являются действующий глава государства Шейх Шариф Шейх Ахмед, премьер-министр Абдивели Мохамед Али и спикер парламента Шариф Хасан Шейх Аден.

Сомали не существует как единое государство с 1991 года, когда был свергнут диктатор Сиад Барре. Несколько лет назад в Найроби усилиями США и Эфиопии было сформировано переходное правительство. Однако в настоящее время оно контролирует только небольшую часть территории. Действующим властям во главе с Президентом Ахмедом противостоят исламисты из группировки "Аш-Шабаб".

По данным ООН, Сомали столкнулась с острейшим гуманитарным кризисом, поставившим значительную часть населения в зависимость от внешней помощи. За последние несколько лет в результате вооруженного конфликта в стране погибли более 21 тыс. мирных граждан, около 1,5 млн человек лишились крова, еще свыше 560 тыс. были вынуждены бежать в соседние государства.