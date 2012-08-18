Американский беспилотник уничтожил 50 боевиков движения "Талибан" в Афганистане

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, инцидент произошел в провинции Кунар, которая граничит с Пакистаном. Как сообщил агентству представитель афганской полиции Наджибулла Хан среди убитых боевиков были 13 полевых командиров талибов.

В провинции Кунар активность боевиков традиционно высока, несмотря на многочисленные операции афганской армии и сил НАТО.