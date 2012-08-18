Американский беспилотник уничтожил 50 боевиков движения "Талибан" в Афганистане
20:14, 18 августа 2012Мир
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Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий США, в субботу нанес удар по незаконным вооруженным формированиям на востоке Афганистана, уничтожив 50 членов группировки "Талибан".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, инцидент произошел в провинции Кунар, которая граничит с Пакистаном. Как сообщил агентству представитель афганской полиции Наджибулла Хан среди убитых боевиков были 13 полевых командиров талибов.
В провинции Кунар активность боевиков традиционно высока, несмотря на многочисленные операции афганской армии и сил НАТО.
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