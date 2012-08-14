Лидер сомалийских пиратов получил приговор в Америке

Как передает Associated Press, власти США сообщили о задержании Шибина в середине апреля 2011 года. Его аресту предшествовала операция по освобождению захваченной пиратами яхты Quest, на борту которой находились четыре гражданина США.

Когда к яхте подошел корабль ВМС США, американские военные выяснили, что главным организатором захвата является именно 50-летний Мухаммед Сааили Шибин. По данным ФБР, Шибин, на судне не присутствовавший, вел всю закулисную работу, ради которой и замышлялся захват.

Шли переговоры об освобождении заложников, когда с яхты послышались выстрелы. В тот момент, когда американские спецназовцы достигли судна, все четверо пленников были мертвы.

AP отмечает, что, согласно постановлению суда, десять из 12 пожизненных сроков зачтутся пирату одновременно, а два из них будут учитываться последовательно. Кроме того, Шибин должен будет выплатить семьям жертв и правительству США 5,4 миллиона долларов в качестве компенсации.

Ранее, напоминает РИА Новости, к пожизненному заключению были приговорены 11 бандитов, которые непосредственно присутствовали на судне. В отношении еще трех пиратов, обвиняемых в расстреле экипажа яхты, приговор будет вынесен позднее. Прокуратура заявила, что будет добиваться для них смертной казни.