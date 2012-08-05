Высланный из Минска посол Швеции сравнил себя с Карлсоном и обещал вернуться

Он обратился по-белорусски через социальну сеть Facebook ко всем, кто поддержал его, сообщает «Газета.Ru».

В частности, посол написал: «Дорогие друзья! Я уже понял, что никак не успею дать всем ответ на ваши слова поддержки в это непростое для меня время. Я не хотел оказаться в этой ситуации и поменял бы вашу похвалу на возможность работать в Беларуси и встречаться с вами. ... Вряд ли я заслуживаю вашей похвалы, потому что я делал свое дело, которое очень любил и старался делать на совесть. Возможно, Беларусь меня вдохновила сделать немного больше, чем я должен был, но это тогда ваша заслуга. Когда я читаю ваши комментарии, создается впечатление, что вы меня уже похоронили... Пожалуйста, рано меня хоронить! Карлсон/Эрикссон еще прилетит! До встречи! ... Да здравствует Беларусь!».

В начале июля в белорусских СМИ появились сообщения о том, что легкомоторный гражданский самолет, пилотируемый подданными Швеции, пересек со стороны Литвы воздушное пространство Белоруссии и разбросал над Минском и областью плюшевых мишек с призывами к свободе прессы в стране. Позже спецслужбы задержали фотографа, который разместил фото «плюшевого десанта», и риелтора, сдавшего шведам жилье.

Через несколько недель Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с силовиками подтвердил факт незаконного вторжения 4 июля в воздушное пространство страны иностранного легкомоторного самолета, заявив, что не пресекшие данную акцию должностные лица должны понести наказание. 31 июля глава государства освободил от должности председателя Госпогранкомитета Игоря Рачковского и командующего ВВС и войсками ПВО Дмитрия Пахмелкина, ряду руководителей силовых структур объявлены выговоры.