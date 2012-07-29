У побережья Гватемалы и Мексики произошло сильное землетрясение

Сегодня утром у побережья Гватемалы и Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как передает lenta.ru, об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы около 6 утра по местному времени. Эпицентр землетрясения находился под водой - в 26 километрах от гватемальского города Окос и менее чем в 30 километрах от мексиканского города Сучьяте. Очаг землетрясения находился на глубине чуть более 35 километров.