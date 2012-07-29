Румыны решают судьбу импичмента Президенту

В Румынии сегодня проходит референдум по вопросу отстранения от должности Президента Траяна Бэсеску.

Как передает РИА «Новости», для того, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо, чтобы в нем приняли участие более половины жителей Румынии, имеющих право голоса. На сегодняшний день голосовать в румынском государстве имеют право 18,3 млн человек.

В начале июля парламент Румынии вынес импичмент Т.Бэсеску, который находится у власти уже второй срок подряд. За отстранение Президента от должности проголосовали 258 из 432 депутатов, против - 114. Инициатором процедуры отстранения правоцентриста Т.Бэсеску от должности стала оппозиционная левоцентристская коалиция, которая подготовила подробный доклад о его деятельности за последние два года пребывания на посту главы государства и обвинила политика в нарушении Конституции.

В апреле 2007 года произошли события, очень напоминающие нынешние - парламент Румынии объявил главе государства импичмент. Тогда депутаты от левой оппозиции обвинили Т.Бэсеску в нарушении Конституции и проявлении "тоталитарных наклонностей": злоупотреблении властью, в том числе в прослушивании телефонных разговоров членов правительства, коррупции и нанесении ущерба имиджу Румынии на международной арене. Дело дошло до референдума, в котором, по данным Центрального избирательного бюро Румынии, участвовали немногим более 30% из более 18 миллионов румын, имеющих право голоса. Из них 74% проголосовали против импичмента. Это не помешало Т.Бэсеску в декабре 2009 года победить на президентских выборах.