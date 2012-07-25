СМИ: Болгарский смертник думал, что перевозит наркотики, а не бомбу

Об этом пишет в среду местная газета "Разкрития" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным источника газеты, мужчина, которого использовали в качестве смертника, думал, что перевозит наркотики. На данный момент это одна из версий следователей, пишет РИА "Новости".

Вечером 18 июля в аэропорту Бургаса, откуда туристические автобусы забирали большую группу израильтян, прилетевших отдохнуть на местном курорте "Солнечный берег", произошел взрыв. По основной версии, взрывное устройство привел в действие смертник, вошедший в салон одного из автобусов. В результате погибли пять израильтян, болгарский водитель и предполагаемый террорист. Ранения получили 35 израильских граждан.

Ранее поступала информация о том, что террорист, взорвавший израильских туристов, действовал не один. Об этом неоднократно заявляли и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и глава местного МВД Цветан Цветанов. По данным следствия, смертнику помогали как минимум двое лиц. Как ранее писали болгарские СМИ, для расследования теракта сформирована совместная группа из представителей правоохранительных органов Болгарии и израильских спецслужб.