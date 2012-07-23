Экономисты предрекают США рекорд по уровню бедности

Эксперты прогнозируют, что уровень бедности в США поднимется до рекордного уровня с середины прошлого столетия из-за слабой экономики и финансового кризиса. Об этом сообщает Associated Press, которое опросило более десяти экономистов, придерживающихся как консервативных, так и либеральных взглядов.

Специалисты предсказывают, что официальный уровень бедности в США в ближайшее время поднимется со значения в 15,1 процента, зафиксированного в 2010 году, минимум до 15,7 процента. Такое значение показателя будет максимальным со времен кампании против бедности в 1960-х годах. При этом большинство опрошенных экономистов сходятся во мнении, что официальный уровень бедности может подняться еще выше, отмечает Лента.ру.

Как сообщалось ранее, в 2010 году в США проживало 46 миллионов бедняков. Это на 0,8 процентного пункта больше, чем годом ранее. При этом средний доход домохозяйства в 2010 году в Америке составил 49,4 тысячи долларов, что более чем на тысячу долларов меньше, чем в 2009-м.

В США под официальным уровнем бедности понимается процентное соотношение людей, которые не способны приобрести некий минимальный набор товаров и услуг, к общему числу домохозяйств. Показатель является аналогом нашего числа населения, живущего за чертой прожиточного минимума.