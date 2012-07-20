ДТП в Египте: среди пострадавших - украинка

Авария с участием рейсового автобуса произошла на трассе Рас Гариб - Хургада в Египте, четыре человека погибли и 38 пострадали, в том числе четверо иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации дорожной полиции, в числе пострадавших четверо иностранных туристов: одна гражданка Украины и трое граждан Германии. Все остальные погибшие и раненые - граждане Египта.

Пассажиры, получившие травмы, доставлены в госпитали Хургады и Эль-Гуны. Полиция проводит расследование.