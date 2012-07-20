ДТП в Египте: среди пострадавших - украинка
16:29, 20 июля 2012Мир
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Четыре человека погибли, почти 40 пострадали в ДТП в Египте, в том числе украинка и немцы.
|Авария произошла на трассе Рас Гариб - Хургада. Фото konst.org.ua
Авария с участием рейсового автобуса произошла на трассе Рас Гариб - Хургада в Египте, четыре человека погибли и 38 пострадали, в том числе четверо иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации дорожной полиции, в числе пострадавших четверо иностранных туристов: одна гражданка Украины и трое граждан Германии. Все остальные погибшие и раненые - граждане Египта.
Пассажиры, получившие травмы, доставлены в госпитали Хургады и Эль-Гуны. Полиция проводит расследование.
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