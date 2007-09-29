МВФ получил нового голову

Директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) стал французский экономист Доминик СТРОСС-КАН, сменивший на этом посту Родриго де РАТО, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

Такое решение принято в пятницу на заседании совета директоров МВФ в Вашингтоне, где рассматривались две кандидатуры на пост главы фонда. Бывший министр финансов Франции Доминик СТРОСС-КАН был кандидатом от ЕС. Россия выдвигала на пост главы МВФ бывшего премьер-министра и главу Центробанка Чешской Республики Йозефа ТОШОВСКИ.