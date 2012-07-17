Из-за протестов в Египте столкнулись два поезда

Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетское информагентство "Шурук", поезд следовал из столицы Египта в Сохаг.

Некоторые СМИ сообщают о том, что столкнулись два поезда, один из них сошел с рельсов, загорелось несколько вагонов.

Как заявил информагентству представитель Управления железных дорог Египта, крушение поезда спровоцировали протестовавшие на железнодорожных путях пассажиры другого поезда.

Катастрофа произошла по вине пассажиров другого поезда, который остановился на железнодорожной станции, чтобы пропустить скорый. Не согласные с остановкой пассажиры вышли из вагонов и уложили на пути обрезки шпал. Именно из-за столкновения с посторонними предметами поезд Каир-Сохаг сошел с рельсов и загорелся.