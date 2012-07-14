Старшего брата Ким Чен Ына предупредили: не надо критиковать КНДР

Беседа с 41-летним Ким Чен Намом, постоянно проживающим в Макао, состоялась около двух месяцев назад во время его тайного визита на родину, сообщает Lenta.ru.

Один из руководителей Рабочей Партии Северной Кореи потребовал от него прекратить давать комментарии иностранным СМИ о политической жизни КНДР и критиковать Ким Чен Ына.

Ким Чен Нам проживает в Китае на протяжении более чем 10 лет и не поддерживает связь с правящей верхушкой Северной Кореи. В 2001 году он был пойман с фальшивым паспортом на пути в Японию, где он, как сообщалось, хотел посетить Диснейленд. Считается, что Ким Чен Нам является старшим сыном Ким Чен Ира.

В январе 2012 года, после смерти Ким Чен Ира, в Японии вышла книга репортера газеты Tokyo Shimbun Йодзи Гоми (Yoji Gomi), основанная на переписке и беседах с Ким Чен Намом. Сын скончавшегося 17 декабря 2011 года руководителя КНДР в беседах с журналистом, в частности, предсказывал Северной Корее экономический коллапс, а также отмечал, что его брат Ким Чен Ын лишь формально руководит государством. Также он критиковал процедуру передачи власти по наследству, считая ее неприемлемой с точки зрения здравого смысла.