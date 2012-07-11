В августе Россия станет полноправным членом ВТО

Полноправным членом Всемирной торговой организации Россия станет 9 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно уставу ВТО, страна автоматически становится полноправным членом этой организации через 30 дней после ратификации парламентом протокола о вступлении.

Напомним, что Госдума РФ во вторник, 10 июля, приняла постановление о ратификации протокола о присоединении России к ВТО.

Переговоры о присоединению к ВТО Россия начала вести в 1995 году.

В рамках вступления в организацию РФ согласилась снизить средневзвешенную ставку импортных пошлин с 10,3% до 7,1%, в том числе на сельхозпродукцию – с 15,5% до 11,3%, на промышленные товары – с 9,4% до 6,4%.

По оценке Всемирного банка, вступление в ВТО в течение трех лет будет приносить РФ около 3,3% ВВП в год, а через десять лет - выгода может увеличиться до 11% ВВП.