Для полета на Луну не хватает воды

Об этом заявил журналистам на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания) руководитель Федерального космического агентства РФ Владимир Поповкин.

"Пилотируемый полет на Луну состоится, если будет подтверждена гипотеза, что на Луне есть вода и что необходимо человеческое присутствие для осуществления научной деятельности", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Он также отметил, что сейчас на Луне находятся такие реликвии космической деятельности человечества, как следы первого человека на Луне, а также первый советский луноход. "Необходимо это защитить, чтобы будущее поколение не потеряло эти уникальные вещи, которые свидетельствую о развитии истории межпланетных исследований", - подчеркнул глава Роскосмоса.