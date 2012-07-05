Иран заявил, что в считанные минуты может уничтожить 35 баз США

Согласно этому плану военные базы США в ближневосточном регионе будут уничтожены через считанные минуты после атаки. Об этом заявил глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает Росбалт.

"Мы продумали меры по развертыванию ракет, призванных уничтожить 35 баз в первые минуты после нападения", — отметил генерал. Он уточнил, что речь идет об американских военных объектах, расположенных вокруг Исламской Республики, но не указал, на каком расстоянии. "Все эти базы находятся в пределах радиуса действия наших ракет", — добавил Хаджизаде.

По словам генерала, проводимые в настоящее время КСИР военные учения призваны в том числе отработать нанесение ракетных ударов по гипотетической авиабазе противника. В ходе учений ракеты успешно поразили все намеченные цели, сообщил заместитель командующего КСИР Хосейн Салами. Он говорил после завершения первого дня маневров, в ходе которых были совершены пуски ракет дальнего, среднего и малого радиуса действия.

Во второй день трехдневных учений, получивших кодовое название "Великий пророк 7", на юге пустыни Деште-Лут были запущены ракеты "Шахаб-1", "Шахаб-2", "Шахаб-3", "Зельзаль" и "Фатех".

Иран обладает ракетами с радиусом действия до 2 тыс. километров, но в ходе учений используются лишь ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 1300, 800, 500 и 300 км.

Ранее правительство США заявило, что не допустит блокировки Ираном Ормузского пролива, через который в прошлом году ежедневно переправлялось 17 млн баррелей нефти. "Мы уже долгое время даем четко понять, что мы намерены сделать все необходимое, чтобы обеспечить открытость пролива", — заявила официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.