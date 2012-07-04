У НАТО много вопросов к Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал президент Парламентской ассамблеи НАТО Карл Ламерс.

«Мы имеем определенную обеспокоенность развитием событий в Украине. Мы с обеспокоенностью наблюдаем за определенными тенденциями. Украина когда-то заявляла, что хочет выполнять и права человека, и придерживаться основных свобод, и осуществлять принципы правового государства. Сейчас возникают очень много вопросов», - сказал К.Ламерс.

Он отметил, что НАТО со своей стороны поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

«Нам хочется, чтобы эта красивая и великая страна с ее людьми приближалась к Европейскому Союзу, чтобы она могла сотрудничать в рамках НАТО – обеих организаций, основными ценностями которых является свобода и демократия. Мы хотим, чтобы Украина двигалась по этому пути», - сказал К.Ламерс.

Он отметил, что на 4 июля у него назначены встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и членами правительства.

К.Ламерс заметил, что во время этого общения он выразит свою обеспокоенность.