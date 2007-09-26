На новых монетах евро нет Турции, зато есть Белоруссия

Турция, ранее изображенная на символической карте Европы, исчезла с "лицевой" стороны новых монет достоинством в десять евроцентов и два евро, которые отчеканила Словения, сообщает РИА "Новости".

При этом географические границы Объединенной Европы оказались сдвинуты на восток, захватив часть России.

Отдельные члены Европарламента усмотрели в "исключении" Турции политически мотивированное решение Совета министров ЕС.

"Совет сознательно и под завесой секретности стер Турцию с "лицевой стороны" новых евро", - говорится в заявлении итальянских парламентариев-либералов Марко Каппато и Марко Паннелла.

"На новых монетах евро фигурирует такая диктаторская страна, как Беларусь, но нет такой демократической страны, как Турция, с которой ведутся переговоры о ее вступлении в ЕС", - указывают депутаты.

В Еврокомиссии, однако, не согласны с мнением, что за новым дизайном евромонет стоит некая политическая подоплека.

"Идея заключалась в том, чтобы был новый дизайн, более стилизованный, чем простое географическое изображение Европы, которое, естественно, трудно отобразить на столь малой поверхности", - сказала представитель исполнительной власти ЕС Амелия Торрес. При этом она признала, что утвержденный дизайн новых евромонет "не совсем тот, что предлагала Еврокомиссия".

По сообщениям СМИ, Брюссель полагал возможным не только расширить на монетах границы символической карты Объединенной Европы на восток, но и включить в них Каспийское море.

Торрес считает, что новый дизайн "отражает расширенный ЕС" и был одобрен, чтобы избежать необходимости частой его корректировки.

На евромонетах прежнего образца отображены географические контуры ЕС в составе "старых" стран-членов ЕС.