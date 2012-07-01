В столице США ввели чрезвычайное положение

Согласно распоряжению, которое выпустило правительство американской столицы, данный режим будет действовать в течение 15 дней, сообщает ИТАР-ТАСС.

Причинами его введения стали рекордная жара и сильнейшая буря, из-за которой без света в течение уже 17 часов остаются почти 440 тысяч столичных жителей. В компании "Пепко", отвечающей за энергоснабжение Вашингтона, предупреждают, что ремонтные работы могут занять до семи дней.

По последним данным, на Восточном побережье США без электричества остаются в общей сложности около 4 млн потребителей.

Масштабы причиненного столице ущерба специалисты сравнивают с теми, что принес ураган "Изабель" в 2003 году. Тогда общая сумма ущерба от стихии, которая стала причиной гибели более 50 человек, составила 4,3 млрд долларов.