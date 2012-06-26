Турция и Азербайджан подписали соглашение о газопроводе в обход России

На церемонии подписания соглашения о проекте стоимостью в 7 миллиардов долларов в турецкой столице Анкаре присутствовали премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильгам Алиев, пишет Радио Свобода.

Соглашение предусматривает, что газопровод должен быть построен и начать работать в течение шести лет.

Ранее сегодня Эрдоган, выступая в парламенте Турции, заявил, что источниками заполнения этого газопровода будут месторождение Шах-Дениз в Азербайджане, а также другие месторождения бассейна Каспийского моря.

По его словам, газопровод сможет транспортировать в Европу также газ из Туркменистана.

Турция и Азербайджан создали консорциум для строительства этого проекта в прошлом декабре, договорившись о создании этого южного газового коридора в октябре прошлого года.