Мубарак находится в тяжелом состоянии, но жив

Как сообщает РИА «Новости», представитель правящего в Египте Высшего совета вооруженных сил Мамдух Шахин заявил: «Хосни Мубарак не умер».

«Мубарак находится в тяжелом состоянии, однако он не умер, не в коме, и лечение дает свои результаты», - говорится на страничке сторонников бывшего египетского лидера в Интернете.

Спутниковый телеканал «Аль-Джазира» подтверждает эту информацию со ссылкой на источники в госпитале.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники также сообщили, что Х.Мубарак не умер, находится в коме или без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во вторник Х.Мубарак перенес инсульт и сердечный приступ. Экс-президента перевозили в военный госпиталь на автомашине «скорой» в сопровождении нескольких машин охраны.

Позднее официальное египетское информагентство МЕНА сообщило, что врачи военного госпиталя зафиксировали клиническую смерть Х.Мубарака. Сообщалось, что у него остановилось сердце, а неоднократное применение дефибриллятора оказалось бесполезным.

Уголовный суд Каира 2 июня приговорил Х.Мубарака к пожизненному заключению, признав его виновным в причастности к убийству мирных демонстрантов во время народных волнений 2011 года.

Состояние здоровья Х.Мубарака резко ухудшилось после вынесения приговора и перевода в тюрьму.

Сторонники экс-президента обращались в египетские и международные правозащитные организации с призывом повлиять на власти страны для перевода Х.Мубарака из тюремной больницы в военный госпиталь, а также для рассмотрения возможности его досрочного освобождения по состоянию здоровья. Сочувствующие бывшему египетскому лидеру люди готовы из собственных средств оплачивать его пребывание в военном или частном госпитале.