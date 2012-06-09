МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок на Занзибар

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По информации Посольства Украины в Кении, 4-5 июня с.г. на острове Занзибар произошли беспорядки, спровоцированные местными мусульманами-экстремистами. В результате беспорядков было сожжено шесть церквей, а также совершено нападение на жителей с материковой части Танзании.