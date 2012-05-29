Белорусская оппозиция будет активно бойкотировать выборы, а не сидеть на диване

Как передает собственный корреспондент в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба ОГП.

«У нас только два-три человека высказываются за то, чтобы партийные кандидаты шли на этих выборах до конца. Все остальные будут работать в русле решения, которое принято на съезде. Таким образом, сегодня мы еще раз подтвердили - на выборах определим 50-70 так называемых спикеров. Они донесут до избирателей политику партии. Но их фамилий в бюллетенях не будет. Это будет активный бойкот выборов. И это лучше, чем просто сидеть на диване», - заявил лидер партии Анатолия Лебедько.

Напомним, что ранее лидеры ОГП заявили, что будут выдвигать не кандидатов на выборы в парламент как таковых, а спикеров – людей, которые донесут послание партии. По словам А.Лебедько, это послание простое: «Нет свободных выборов в Беларуси, как следствие – нет виз, нет экономических преференций, нет денег в ваших кошельках».

А.Лебедько подчеркнул, что кандидаты-спикеры должны будут сняться с избирательной гонки за пять дней до выборов.

Как сообщал УНИАН, представители четырех белорусских оппозиционных организаций движения «За Свободу», Партии БНФ, гражданской кампании «Говори правду!», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) 2 февраля подписали декларацию «Об общественной дискуссии о целях и формах участия белорусской оппозиции в выборах 2012 года».

Крайний срок проведения парламентских выборов в Беларуси - 23 сентября.