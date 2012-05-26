В Варшаве строят жилой небоскреб для самых богатых

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, квадратный метр в этом доме будет стоить от 5 до 15 тыс долларов, что более чем в три и почти в 2 раза дороже минимальной и максимальной цены жилья в новостройках в польской столице в первом квартале текущего года.

Представитель компании, которая реализует этот проект, Алиция Кошчеша сообщила журналистам, что в 54-этажном здании в самом центре города будет 250 апартаментов класса "люкс", ценой от 350 тыс до 5 млн долларов (по текущему курсу 1USD = 3,4 PLN).

«Мы продаем не только апартаменты, а стиль жизни, вдохновением для которого были лучшие образцы небоскребов во всем мире», - заявила она, назвав среди них небоскреб One57 в Нью-Йорке, Trump International Hotel&Tower в Торонто и One Hyde Park в Лондоне.

По данным OG, единственное жилое здание выше этого дома на всем Европейском континенте есть только в Москве - «Триумф-Палас» высотой 264 метра.

А.Кошчеша сообщила, что компании уже удалось продать треть апартаментов, отметив, что большинство покупателей объединяет то, что они много путешествуют. По ее словам, 95% из купленных апартаментов приобрели граждане Польши, большинство из которых известные в стране предприниматели.

Представитель компании сказала УНИАН, что среди покупателей нет украинцев, отметив, что один из покупателей женат на гражданке России. Среди иностранцев, которые купили жилье в этом доме, она назвала граждан Великобритании.

По данным компании, площадь самых маленьких апартаментов составляет 62 квадратных метра, а самых больших - трехуровневый пентхаус площадью 374 кв м.

А.Кошчеша сообщила, что все апартаменты будут сданы в эксплуатацию вместе с эксклюзивной отделкой, которую может выбрать покупатель из 5 основных вариантов, а само жилье, как и дом, будет оснащено «умной» системой управления, которая, к примеру, сможет закрыть окна в случае дождя.

Представитель компании сообщила, что цены на жилье в этом жилом небоскребе сравнимы с ценами в других подобного рода объектах в мире, они находятся в среднем в пределах 5-10 тыс долларов за квадратный метр.

В компании также подчеркнули, что недавно двухуровневый пентхаус площадью 1020 кв. м в небоскребе One57 в Нью-Йорке продали за рекордные во всем мире 98,5 млн долларов (96,6 тыс долларов за квадратный метр).

По данным анализирующего рынок первичной недвижимости в Польше портала rynekpierwotny.pl, в первом квартале средняя цена квадратного в Варшаве в новых домах составляла около 2,3 тыс долларов при минимальной и максимальных ценах 1,5 и 8,5 тыс долларов соответственно.

Среди крупных городов дешевле всего можно было купить квартиру в новостройках в расположенном в 100 километрах от польской столицы и третьем крупнейшем городе страны - Лодзи, где квадратный метр в январе-марте стоил от 1 до 2 тыс долларов.