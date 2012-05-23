75% потраченных на Евро денег Польша закатала в асфальт

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в государственной компании PL2012, координирующей подготовку к турниру, отвечая на запрос агентства.

Строительство трех и реконструкция одного из стадионов, где в начале лета пройдут матчи чемпионата, обошлось в примерно 1,4 млрд долларов, или 5% всех расходов на фоне 10% затрат на развитие железнодорожного транспорта и 6% инвестиций в городской транспорт.

Представитель компании Михал Янковский сказал УНИАН, что большинство инвестиций к чемпионату уже реализованы или находятся на завершающей стадии.

Он отметил, что польские власти рассчитывают на увеличение национального валового внутреннего продукта в 2008-2020 годах благодаря проведению в стране Евро-2012 на 2,1%, или на 8,2 млрд долларов.

«Кумулятивный рост ВВП будет достигнут на 77,5% благодаря развитию инфраструктуры, 7,8% благодаря иностранным инвестициям, 7,3% - развитию туризма, 6,4% - инвестициям в стадионы и центры пребывания команд и 1% - благодаря бюджету UEFA», - сообщили в компании.

Польша рассчитывает на приезд за три недели чемпионата от 700 тыс. до 1 млн болельщиков, которые могут оставить в стране около 225 млн долларов.

Ожидается, что до 2020 года после чемпионата количество туристов, ежегодно посещающих Польшу, вырастет на 0,5 млн человек, а доходы за ближайшие 8 лет - на 1,5 млрд долларов.

М. Янковский сказал, что такой прогноз включен в подготовленный по заказу польских властей и обнародованный еще в 2010 году отчет Impact, отметив, что с этого времени власти не актуализировали своих прогнозов.

По его словам, отдельный отчет может быть подготовлен после проведения футбольного чемпионата, который пройдет в Польше и Украине с 8 июня по 1 июля.

«Подготовка к Евро-2012 – это сильный внутренний импульс, который стимулирует развитие инфраструктуры, туризма, заграничных инвестиций, что в результате приводит к ускорению экономического развития», - подчеркнули в госкомпании.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года польский частный Instytut Globalizacji обнародовал исследование влияния Евро-2012 на польскую экономику, согласно которому доходы от проведения турнира - в том числе будущие – никогда не покроют затрат на его организацию.

Справка УНИАН. Главный организатор чемпионата Европы по футболу UEFA прогнозирует свои доходы от проведения турнира в размере 1,75 млрд долларов.