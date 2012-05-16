В Москве ОМОН разгоняет второй протестный лагерь

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, бойцы ОМОН взялись за руки, создав живую цепь, готовясь вытолкать всех с места проведения акции.

Полиция призывает оппозиционеров не выходить на проезжую часть, в тоже время толпа скандирует «Позор», «Это наш город». Несколько сотен человек отказываются покинуть место проведения акции. Однако некоторые предлагают найти новое место для продолжения акции.

Путем голосования участники акции решили оставаться на площади, но когда ОМОН начнет силовую акцию - уйти.

На данный момент задержано несколько десятков человек, в том числе один из организаторов Илья Яшин. С места акции отъехало три автозака с задержанными.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники оппозиционного лагеря «Оккупай Абай», которых московская полиция сегодня утром разогнала на Чистых прудах, переместились для продолжения акции в сквер у станции метро «Баррикадная».