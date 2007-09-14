Еврокомиссар: в Украине нестабильность, поэтому заторможены все реформы

«Европейская политика соседства гармонично дополняет программу вступления в Европейский союз. Это – ни в коем случае не альтернатива членству», – в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» заявила Еврокомиссар по внешним связям и европейской политике соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Кроме того, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР прокомментировала политическую ситуацию в Украине. «Сегодня в Украине налицо – политическая нестабильность. В результате – заторможены все реформы. Мы очень надеемся, что внеочередные парламентские выборы пройдут честно и демократично, однако сами по себе они не принесут стабильности. Стране нужна конституционная реформа», - подчеркнула она.

«Необходимо создать систему сдерживаний и противовесов между различными ветвями власти, вернуть авторитет Конституционному Суду», – добавила еврокомиссар.