Похитили голову святой Анастасии

В письме сообщается о похищении честных мощей святой великомученицы Анастасии Узорешительницы из одноименного Патриаршего ставропигического монастыря вблизи Салоник (Греция).

Об этом сообщает сайт УПЦ.

Священный синод Вселенского Патриархата сообщает всем поместным церквям об этом происшествии в целях предотвращения попыток продажи мощей различным приходам и монастырям. Подобное обращение направлено не только каноническим православным церквям, но и власти в странах, где есть раскольнические церковные группы и духовенство. Информация о краже сопровождается фотографиями и подробным описанием реликвии.

«Каждый день мы молимся, чтобы найти похищенные мощи святой, которая так почитается верующими. Это настоящая трагедия. Пасхальная радость затмилась для нашего монастыря, который находится в настоящее время в глубокой печали. Мы просим Господа, чтобы святая вернулась в свой монастырь, в котором почивала своими честными мощами свыше тысячи лет», - сказал наместник монастыря митрополит Милетский Апостол.

Вселенский Патриархат выразил поддержку митрополиту Апостолу с братией в испытаниях, которые переживает исторический монастырь, который с IX века хранит мощи великомученицы Анастасии. Братия обители переживает потерю реликвии как личную трагедию. Митрополит Апостол уверен, что воры имели целью исключительно мощи святой Анастасии, поскольку, сломав пять дверей, они похитили главу, стопу святой Анастасии и еще один ковчег с мощами, оставив неприкосновенными другие исторические ценности обители.

Мощи святой Анастасии Узорешительницы были похищены с 22 на 23 апреля 2012 г. из монастыря. Были украдены ковчег с честной главой великомученицы, ковчег со стопой святой, общий ковчег с мощами святой Анастасии, святой Параскевы и святого Модеста, а также крест, который стоял на Святом Престоле. Мощевик, в котором хранилась глава святой Анастасии, датируется первыми годами после 1830 г., когда монастырь был сожжен.