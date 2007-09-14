Ющенко подписал Указ о развитии украинско-российского сотрудничества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «Вопрос развития договорно-правовой базы украинско-российского сотрудничества».

Текст документа от 13 сентября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства сегодня.

Как отмечается в Указе, “с целью дальнейшего развития украинско-российского сотрудничества в отраслях, которые представляют взаимный интерес, и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины” глава государства постановил:

Кабинету Министров Украины проработать в месячный срок перечень проектов украинско-российских международных договоров, необходимых для обеспечения дальнейшей реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, и организовать в порядке, определенном Законом Украины «О международных договорах Украины», подготовку проектов таких двусторонних международных договоров.

Министерству иностранных дел Украины - осуществить в установленном порядке мероприятия по началу переговорного процесса с российской стороной относительно заключения соответствующих украинско-российских международных договоров.