У Коморовского считают правильным решение перенести саммит в Ялте

Советник Президента Польши Бронислава Коморовского по международным вопросам Роман Кужняр считает правильным решение перенести запланированный на субботу саммит глав государств Центральной Европы.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Польше, комментируя решение украинской власти перенести саммит в Ялте в связи с отказом поехать на него большинства приглашенных на мероприятие глав государств.

«Это правильное решение, хорошее для всех – для Киева и для всех тех, кто туда планировал поехать», - сказал он.

Он отметил, что украинская власть консультировалась по поводу этого решения с польскими партнерами, выразив мнение, что саммит может состояться еще в этом году.

Р.Кужняр сказал, что перенос саммита положительно повлияет на отношения Украины с Польшей и другими европейскими государствами.

Ранее, комментируя ситуацию польским медиа, советник Б.Коморовского сказал, что саммит вряд ли был бы успешным в случае его проведения, и организаторам мероприятия пришлось бы выслушать «откровенную оценку» дела экс-главы правительства Юлии Тимошенко.

«Вижу лишь самые положительные аспекты этого решения», - сказал он, цитирует TVN24.

Как сообщал УНИАН, сегодня в МИД сообщили, что Украина переносит саммит в Ялте в связи с тем, что главы ряда европейских государств не смогут принять в нем участие.

До этого Президенты пяти европейских стран, в частности Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории, прямо заявили об отказе от участия в саммите в связи с делом экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Президент Германии не заявлял об этом прямо, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД Германии.

Кроме того, Президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины; при этом в некоторых случаях все же была выражена озабоченность относительно дела Ю.Тимошенко.

Подтвердили свое участие в саммите Президенты Литвы, Польши, Словакии и Молдовы.

Несмотря на перенос ялтинского саммита, Президент Литвы Даля Грибаускайте планирует посетить Украину в ближайшие дни.