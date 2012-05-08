Президент Литвы все равно едет в Украину - навестить Тимошенко

Президент Литвы Даля Грибаускайте, несмотря на перенос саммита в Ялте, поедет в пятницу в Украину, где планирует встретится с находящейся в заключении экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, заявила РИА Новостисоветник президента Литвы Дайва Ульбинайте.

Украина сегодня заявила о переносе саммита стран Центральной Европы из-за отказов ряда глав европейских государств приехать из-за ситуации вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Президент поедет на встречу в Ялте, которая состоится в более узком формате - не 17 глав государств, как планировалось ранее, а пяти", - сказала Д.Ульбинайте.

Она подтвердила, что Д.Грибаускайте в ходе визита в Украину встретится с Ю.Тимошенко, что было непременным условием участия литовского президента в организуемой в Ялте встрече в верхах.

"Подробной программы визита пока нет, думаю, что она будет готова завтра. Но встреча с Тимошенко там точно будет", - отметила Д.Ульбинайте.

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Ряд руководителей европейских государств заявили, что не примут участие в саммите стран Центральной Европы, который пройдет 11-12 мая в Ялте, в знак протеста в связи с поведением властей Украины в отношении бывшего премьера Юлии Тимошенко. Об отказе приехать в Украину сообщили лидеры Германии, Эстонии, Латвии, Чехии, Австрии и Италии.

МИД Украины со своей стороны отметил, что от участия в ялтинском саммите "по разным причинам" отказались президенты ряда стран, однако все отказы украинская сторона получила до скандала, связанного с якобы имевшим место избиением в колонии экс-премьера Ю.Тимошенко.

Официально Киев пригласил на саммит стран Центральной Европы 20 глав государств и руководств Европейского Союза.

Свою готовность принять участие в саммите подтвердили президенты Польши, Литвы, Словакии и Молдовы.