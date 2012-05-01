В Польше не верят, что Платини "тормознет" Евро-2012 из-за ситуации в Украине

Так сказал корреспонденту УНИАН в Польше пресс-секретарь УЕФА Polska Юлиуш Глуский, комментируя информацию немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

«Это что-то очень теоретическое и гипотетическое», - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что нет уверенности в том, что немецкая газета обстоятельно процитировала представителя Европейской футбольной федерации.

«То, что кто-то написал, не значит, что в действительности кто-то такое сказал», - отметил спикер.

Ю.Глуский сказал, что пока не может предоставить более детального комментария, поскольку ему еще не удалось выяснить детали этого дела.

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Как сообщал УНИАН, вчера польские СМИ со ссылкой на немецкую газету Sueddeutsche Zeitung сообщили о возможности перенесение нынешнего чемпионата Европы по футболу, который должен состояться в начале лета в Украине и Польше, из-за дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко и последних взрывов в Днепропетровске.

«Мы наблюдаем за этим ежедневно. Мишель Платини подходит к этому в действительности серьезно. Если ситуация станет опасной, то чемпионата не будет», - сказал М.Каллен.

Он отметил, что европейская федерация не ожидает переноса Евро 2012, но не исключает такой возможности.